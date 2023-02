Caminhão-cegonha fica entalado ao tentar passar por ponte no litoral de SP; carro transportado é destruído

Veículo colidiu na estrutura da Ponte Pênsil, em São Vicente. Ninguém ficou ferido. Carro transportado por caminhão cegonha ficou totalmente destruído, pois o caminhão tentou passar pela Ponte Pênsil, em São Vicente, e colidiu contra a estrutura

Um caminhão-cegonha ficou entalado na estrutura da Ponte Pênsil, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ao tentar passar pela ponte, ele destruiu a parte de cima de um dos carros que estava sendo transportado. Segundo a Prefeitura de São Vicente, o motorista foi multado, pois o tráfego de caminhões de carga no local é proibido.

O acidente aconteceu, por volta das 15h45, nesta segunda-feira (6). O caminhoneiro tinha como destino a cidade de Praia Grande. Ao entrar na ponte, o caminhão ficou entalado, devido à altura. De acordo com a secretaria municipal de Mobilidade Urbana (Semob), um dos carros que estava no caminhão colidiu contra a estrutura da ponte.

O acidente causou o bloqueio do acesso à ponte por aproximadamente 10 minutos. A administração municipal afirmou, em nota, que apesar da colisão, a estrutura não foi prejudicada e não houve vítimas.

A prefeitura acrescentou que o motorista foi autuado e multado, uma vez que o trânsito de caminhões de carga é proibido na Ponte Pênsil, sendo permitido apenas em caso de emergência.

