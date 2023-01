Apesar da gravidade do acidente, o motorista foi socorrido apenas com ferimentos leves. Caminhão com carga de carne tomba e cai em ribanceira na Dutra em Lavrinhas, SP

Um caminhão que carregava carne na rodovia Presidente Dutra na tarde deste domingo (29) tombou e caiu em uma ribanceira na trecho de Lavrinhas (SP).

Apesar do susto, o motoristas foi socorrido apenas com ferimentos leves ao pronto-socorro de Lorena. O veículo vai ser retirado do local nesta segunda (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia sentido Rio de Janeiro quando, no quilômetro 22, derrapou e tombou. A ocorrência não causou nenhum outro acidente na rodovia.

