Caminhão com carga de ferro-velho tomba na Lúcio Meira, em Três Rios

Acidente aconteceu no trecho que passa pelo bairro Nova Niterói. Ninguém ficou ferido, dizem bombeiros. Caminhão tomba na BR-393, em Três Rios

Reprodução/Redes sociais

Um caminhão carregado com carga de ferro-velho tombou na manhã desta sexta-feira (10) na BR-393 (Lúcio Meira), em Três Rios (RJ). O acidente aconteceu por volta de 8h30, no km 170, no trecho que passa pelo bairro Nova Niterói.

Segundo a K-Infra, concessionária que administra a rodovia, a carga se espalhou pela pista e chegou a interditar o trânsito nos dois sentidos por cerca de 2h45. Entre o fim da manhã e o início da tarde, o trânsito fluiu em meia pista, no esquema “pare e siga”.

Por volta de 14h30, a rodovia foi liberada e o fluxo de veículos foi normalizado nos dois sentidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Até última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o que teria causado o acidente.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano