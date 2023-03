Caminhão com carga de frangos congelados tomba em entroncamento entre Trecho Leste do Rodoanel e Rodovia Ayrton Senna, em Mogi

Não houve interdição da pista, apenas a área de acostamento onde está o caminhão foi isolada, segundo a SPMar. Uma pessoa está em estado moderado e foi encaminhada para o hospital. Caminhão que tombou carregava frangos congelados

Um caminhão que transportava frangos congelados tombou no entroncamento do Trecho Leste do Rodoanel com a Rodovia Ayrton Senna, em Mogi das Cruzes, nesta sexta-feria (10). Uma pessoa está em estado moderado e foi encaminhada para o hospital.

De acordo com a SPMar, concessionária responsável pela alça de acesso onde o houve o acidente, a retirada da carga já foi realizada, mas o caminhão ainda está no local.

Caminhão tombou na área do acostamento da alça de acesso à Rodovia Ayrton Senna

A equipe responsável pela retirada do veículo aguarda a redução do fluxo de veículos para realizar o destombamento.

Não houve interdição da pista, apenas a área de acostamento onde está o caminhão foi isolada, segundo a SPMar.

