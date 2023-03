Caminhão de bebidas tomba em rodovia usada como desvio após rompimento da BR-226

Acidente aconteceu na TO-210 entre Ananás e Angico, no norte do estado. Existem outras opções de desvio que aumentam ainda mais a viagem. Caminhão de bebidas tomba e deixa trânsito lento na TO-210

Um caminhão de bebidas tombou na tarde deste sábado (25) na TO-210 e deixou o trânsito lento entre Ananás e Angico, no norte do estado. O acidente aconteceu no trecho que está servindo de desvio após rompimento na BR-226 e por isso uma grande fila de veículos se formou na região.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A Polícia Militar informou que a carreta tombou e ficou atravessada na pista, mas não houve feridos. O trânsito seguiu lento por uma parte do acostamento. Ainda não há informação sobre as causas do acidente ou quando a pista será liberada.

Imagens feitas no local mostram muitas pessoas empilhando e carregando garrafas de bebida.

Caminhão de bebidas tombou na TO-210

Reprodução/Redes Sociais

O acidente dificulta mais a vida de quem precisa transitar pela região. Isso porque o trânsito na principal rodovia da região norte está bloqueado desde o dia 19 de março, quando o acostamento da BR-226 começou a desmoronar entre Wanderlândia e Darcinópolis.

LEIA TAMBÉM

Com trecho da BR-226 interditado entre Wanderlândia e Darcinópolis, motoristas têm duas opções de desvio; confira

Acostamento desmorona após alagamento e trânsito na BR-226 é interrompido no Tocantins

O trecho acabou rompendo dias depois e ainda não há uma previsão de liberação informada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Um dos desvios possíveis era passando pela TO-210 entre as cidades de Ananás e Angico, mas existem outras opções de trajetos que aumentam ainda mais a viagem.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano