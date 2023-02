Caminhão de São Carlos com nove toneladas de donativos chega a São Sebastião para ajudar vítimas da chuva

Temporal há uma semana matou 58 pessoas. Primeira remessa de campanha entregou nove toneladas de produtos doados. Caminhão com donativos arrecadados em São Carlos chega a São Sebastião

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Parte dos produtos arrecadados em São Carlos (SP) para vítimas da chuva chegou ao Litoral Norte de São Paulo neste sábado (25).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O temporal que atingiu a região há uma semana causou enchentes e deslizamentos de terra. Segundo balanço do governo estadual, já foram registradas 58 mortes, sendo uma em Ubatuba e 56 em São Sebastião, cidade mais atingida pelas fortes chuvas.

O caminhão que saiu de São Carlos na quinta-feira (23) carregado com nove toneladas de donativos teve que aguardar na capital até a liberação das pistas e conseguiu chegar a São Sebastião neste sábado. Durante a manhã, a carga foi descarregada na praia de Juquehy.

LEIA TAMBÉM:

Campanha em Araras arrecada mais de 10 toneladas de doações para vítimas das chuvas no litoral

Araraquara arrecada itens de higiene e roupas íntimas para mulheres do Litoral Norte

Tambaú monta ponto de arrecadação de doações para vítimas da tragédia no litoral de SP

Campanha

Donativos arrecadados em São Carlos chegaram a São Sebastião neste sábado (25)

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Esta foi a primeira remessa que saiu da cidade com produtos arrecadados na campanha organizada pela Prefeitura de São Carlos em seis pontos da cidade.

Os moradores doaram desde alimentos, ração para cães e gatos, além de água e itens de higiene e limpeza.

Os produtos foram deixados em um ginásio de esportes onde o material é separado. Dezenas de pessoas estão mobilizadas lá para organizar tudo o que chega por meio de doações. Depois os donativos serão encaminhados para as famílias que precisam de amparo.

Na próxima terça-feira (28), mais um caminhão vai sair de São Carlos em direção ao litoral com mais de 20 toneladas de produtos das doações. O município tem seis pontos de arrecadação:

Ginásio Milton Olaio Filho (Avenida Getúlio Vargas, 1353, Vila Lutfalla);

Fundação Educacional São Carlos (Rua São Sebastião, 28285, Vila Nery);

Estádio do Luisão (Rua Desembargador Júlio de Faria, 792, Boa Vista);

Tiro de Guerra (Rua Tiradentes, 592, Jardim Macarengo);

Ginásio do Santa Felícia (Rua Alberto Lanzoni, 180);

CEMEI Maria Alice Vaz de Macedo (Rua Hilário Martins Dias, 255, Cidade Aracy).

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo