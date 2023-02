Caminhão de soja tomba entre Paraíso do Tocantins e Monte Santo

Motorista teve ferimentos leves. Carga se espalhou na pista. Caminhão de soja tomba na TO-080

Um caminhão carregado de soja tombou na rodovia TO-080 entre Paraíso do Tocantins e Monte Santo do Tocantins, na região central do estado. Chovia no momento do acidente, que aconteceu na tarde deste sábado (25). Carga de soja ficou espalhada na lateral da pista.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista teve ferimentos leves e foi levado para o hospital regional de Paraíso. Ele estava consciente, mas sentindo dores nas costas. Ainda não há informações do que pode ter provocado o acidente.

