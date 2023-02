Caminhão de sucata tomba na Dutra e gera congestionamento em Jacareí

Não houve vítimas. As causas do acidente ainda serão apuradas. Caminhão de sucata tomba na Dutra e gera congestionamento de 10 KM em trecho de Jacareí

Divulgação / PRF

Um caminhão com sucata tombou na manhã desta quinta-feira (09), na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 168, trecho de Jacareí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente interrompeu o fluxo nas faixas 2 e 3 sentindo Rio de Janeiro. Pela manhã, o congestionamento chegou a 10 km. Às 17h, apenas uma faixa estava interrompida.

Ninguém ficou ferido no acidente. Não há informações sobre o que causou o tombamento.

