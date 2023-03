Caminhão enrosca em fios, derruba postes e interdita avenida na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Acidente aconteceu na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, no bairro Vila do Golfe, nesta terça-feira (14). Fios ainda caíram sobre carro que passava pelo local. Poste suspenso por fiação após ser danificado por caminhão na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado em Ribeirão Preto, SP

Samuel Santos/CBN Ribeirão

Um caminhão que carregava um trator derrubou pelo menos três postes de energia no início da tarde desta terça-feira (14) na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, no bairro Vila do Golfe, zona Sul de Ribeirão Preto (SP). No total, o veículo acabou danificando cinco postes ao esbarrar na fiação.

O motorista seguia em direção a Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, quando ficou preso nos fios no cruzamento com a Avenida Doutor Albert Sabin.

Dos cinco postes, três chegaram a cair na Avenida Luic Eduardo Tonielo em Ribeirão Preto (SP)

Samuel Santo/CBN

Segundo o Corpo de Bombeiros, os fios chegaram a cair no carro de um motorista de aplicativo, que estava com uma passageira no momento do acidente. Os dois acabaram presos no veículo e só conseguiram ser resgatados depois que a Companha Paulista de Força e Luz (CPFL) desligou a energia na região.

Ao g1, a CPFL disse que as equipes estão no local realizando a reposição do sistema elétrico. A previsão é de que a energia seja restabelecida ainda nesta terça-feira.

A Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) interditou o sentido bairro/Centro da Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Fios de energia caíram em carro de motorista por aplicativo que passava pela avenida

Samuel Santos/CBN

