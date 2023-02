Corpo de Bombeiros é acionado para conter chamas em veículo que trafegava por rodovia em Parnamirim. Ninguém se feriu. Caminhão frigorífico pega fogo na BR-101, na Grande Natal

Um caminhão frigorífico pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (24), na BR-101, em Parnamirim, na Grande Natal. Ninguém se feriu.

O baú refrigerado estava vazio e apenas o motorista estava no veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e controlou as chamas pouco tempo depois de chegar ao local.

De acordo com o motorista, provavelmente houve um curto-circuito no sistema de refrigeração, ocasionando o incêndio.

O incidente ocorreu próximo à prefeitura de Parnamirim, por volta das 12h30, e duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas. O trânsito ficou lento na região.

Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas

