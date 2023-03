Caminhão furtado em Volta Redonda é encontrado queimado em Campos, no RJ

Caso aconteceu na terça (28). Veículo estava às margens da RJ-224, em Travessão. Na manhã desta terça-feira (28), policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, encontraram um caminhão queimado às margens da RJ-224, próximo ao aceiro do Travessão.

Após consultas ao sistema da polícia, foi verificado que se tratava de um caminhão, que não tinha registro de furto ou roubo.

Ao receber a informação, os policiais entraram em contato com o proprietário, que relatou que o veículo havia sido furtado em Volta Redonda no dia anterior, mas que só tomou conhecimento do ocorrido na manhã desta terça-feira, quando o motorista fez contato para relatar o furto e iniciar o rastreamento do veículo.

A perícia foi solicitada ao local e confirmou que o caminhão e a carga de farinha que ele transportava foram totalmente perdidos.

A ocorrência foi registrada como recuperação de veículo, e o proprietário compareceu à 146ª DP, em Campos, para reconhecimento do veículo e confirmação da propriedade. No local, foi feito um registro de ocorrência pelo furto.

