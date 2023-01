Caminhão pega fogo e causa lentidão na rodovia Castello Branco, em SP; veja vídeo

Não houve vítimas, e faixa bloqueada foi liberada às 15h30. Veículo estava na altura de Araçariguama. Caminhão pega fogo na Rodovia Castello Branco em SP

Um caminhão pegou fogo na Rodovia Castello Branco, na altura do km 43, em Araçariguama, por volta de 13h30 deste sábado (14), informou a concessionária ViaOeste.

O veículo teve um incêndio no cavalo mecânico, e ninguém se feriu. Uma faixa ficou interditada no sentido São Paulo e provocou lentidão no trecho. Por volta das 15h30, a via estava liberada.

Vídeo publicado em uma rede social mostra o momento em que o veículo era tomado pelo fogo (veja acima). A fumaça podia ser vista ao longo da estrada.

Vittorio Ferla