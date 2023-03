Caminhão pega fogo e interdita pistas da Fernão Dias por 4h em Atibaia, SP

Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do veículo antes do fogo se espalhar e ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido

Um caminhão pegou fogo e deixou a Rodovia Fernão Dias, no trecho de Atibaia (SP), interditada por quatro horas entre a noite de sexta e a madrugada de sábado (4). Parte da via precisou ser interditada, o que causou congestionamento. Ninguém se feriu.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a rodovia, o incêndio começou por volta das 21h40, no trecho do km 44. O motorista estava sozinho e conseguiu sair do veículo antes que o fogo se espalhasse.

Equipes da concessionária e dos bombeiros foram até o local, mas só conseguiram apagar as chamas totalmente por volta das 1h40.

Por conta do atendimento, a faixa central e a faixa da direita precisaram ser interditadas. O congestionamento chegou a cerca de um quilômetro e meio.

Não houve registro de feridos e ainda não se sabe o que causou o incêndio.

