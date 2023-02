Caminhão pega fogo em pátio de empresa metalúrgica em Barra do Piraí

Incêndio ocorreu no bairro Campo Bom. Chamas foram contidas pela brigada de incêndio da empresa. Funcionários apagaram as chamas no pátio de empresa metalúrgica em Barra do Piraí

Um caminhão pegou fogo na tarde desta quinta-feira (9) em Barra do Piraí (RJ). O veículo estava estacionado no pátio de uma empresa metalúrgica da cidade, situada no bairro Campo Bom.

As chamas foram contidas pela brigada de incêndio da empresa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe da corporação chegou para auxiliar no trabalho de rescaldo.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre vítimas e as circunstâncias que provocaram o incêndio eram desconhecidas.

