Incêndio aconteceu altura do km 271. Segundo a PRF, trânsito precisou ser interditado parcialmente. Motorista conseguiu escapar ileso. Caminhão pega fogo na Via Dutra, em Barra Mansa

Divulgação/CCR RioSP

Um caminhão pegou fogo na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ), na manhã desta segunda-feira (6). O incêndio aconteceu na altura do km 271, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista chegou a estacionar o veículo no acostamento e conseguiu escapar ileso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

Também de acordo com a PRF, a pista precisou ser interditada na faixa da direita e no acostamento. Por volta de 12h50, o trânsito fluía em meia pista.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200