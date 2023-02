Caminhão perde freio e bate de frente com árvore em avenida de Jaguariúna, SP

Ninguém se feriu, segundo a Guarda Municipal. Acidente ocorreu durante a chuva. Caminhão colide em árvore durante chuvas em Jaguariúna (SP)

Um caminhão colidiu com uma árvore em Jaguariúna (SP), na tarde deste sábado (25). O acidente ocorreu na Avenida Laércio José Gothardo, no Jardim Berlim, e ninguém ficou ferido.

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista perdeu o freio durante a chuva, saiu da pista, atravessou o acostamento e colidiu frontalmente com a árvore.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar junto à Guarda Municipal, que retiraram o caminhão do local e normalizaram o trânsito no trecho.

A empresa responsável foi acionada e enviou apoio para a manutenção do veículo.

