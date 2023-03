Caminhão perde o freio, desvia de pedestres e bate em muro em avenida de Piracicaba

Uma faixa da Avenida Limeira precisou ser interditada. Ninguém ficou ferido Caminhão desviou de pedestres e ficou prensado entre muro e poste em Piracicaba

Um acidente envolvendo um caminhão interditou um trecho da Avenida Limeira em Piracicaba (SP), na manhã desta sexta-feira (3). O veículo perdeu o freio e o motorista precisou desviar para um poste.

O veículo estava carregado com tubos de concreto. Segundo o motorista, quando percebeu que perdeu o freio, ele desviou para um muro, para evitar atropelar pedestres que estavam na calçada e bater em outros veículos que estavam na rua.

Ninguém se feriu, mas o caminhão ficou prensado entre o muro de uma concessionária e um poste. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte (Semuttran) estão no local. Uma faixa da Avenida Limeira precisou ser interditada.

Um guindaste trabalha para tirar o caminhão do local.

