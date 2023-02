Acidente aconteceu na altura do km 227. Segundo a CCR, motorista passou por atendimento médico no local e liberado em seguida. Caminhão que transportava frutas tomba na subida da Serra das Araras, em Piraí

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um caminhão que transportava frutas tombou na manhã deste domingo (19) na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 227.

Segundo a CCR, concessionária que administra a rodovia, o motorista sofreu ferimentos leves, passou por atendimento médico no local e foi liberado em seguida.

A faixa da direita ficou interditada por cerca de 2 horas. Neste período, o trânsito foi desviado para a pista da esquerda. Por volta de 11h, a via foi liberada.

Parte da carga se espalhou pela pista e, também de acordo com a PRF, chegou a ser saqueada.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano