Caminhão que transportava placas solares tomba em rodovia de Marília

Acidente foi registrado próximo ao quilômetro 447 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em trecho conhecido como curva do HC (Hospital das Clínicas) de Marília. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Tombamento foi registrado próximo ao quilômetro 447, em trecho conhecido como curva do HC, em Marília

Fábio Modesto/TV TEM

Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (17), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, em Marília (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente foi registrado próximo ao quilômetro 447, em trecho conhecido como curva do HC (Hospital das Clínicas) de Marília.

Aos policiais, o motorista contou que trafegava pela SP-294, quando, por volta das 6h, perdeu o controle ao passar por um “degrau” existente entre a pista de rolamento e o acostamento. Ele estava acompanhado da esposa.

O caminhão transportava placas de energia solar que se espalharam por parte da pista e do acostamento. O trânsito precisou ser parcialmente interditado e ficou lento entre os quilômetros 447 e 448 na manhã desta sexta.

O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele e a esposa não se feriram.

