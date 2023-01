Caminhão-tanque cai em ribanceira próxima a Laranjal do Jari, no Amapá

Caso foi registrado no sábado (22), por passageiro de ônibus que trafegava pelo local. Acidente foi confirmado pela PRF e ocorreu na BR-156, entre o Rio Preto e o Rio Vila Nova. Caminhão de combustível caiu em ribanceira

Augusto Antunes/Arquivo Pessoal

Um caminhão-tanque, carregado possívelmente com combustível, tombou em uma ribanceira na BR-156 e chamou a atenção de um grupo de pessoas que passava de ônibus pela região entre o Rio Preto e o Rio Vila Nova. O acidente ocorreu no sábado (22), próximo ao município de Laranjal do Jari, a 295 quilômetros de Macapá. O caso foi registro pelo internauta Augusto Antunes, de 32 anos, que sugeriu a reportagem pelo VC no G1.

O motorista do veículo, segundo Antunes, ficou ferido e foi encaminhado para a capital para receber atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o acidente mas não informou detalhes da ocorrência.

“Quando eu vinha no ônibus do Jari para Macapá por volta de 17h15 nos deparamos com um senhor subindo um barranco as margens da BR 156. Ele era o motorista que acabara de cair com o caminhão de combustível num abismo na beira da rodovia. Ele perdeu controle do veículo, foi socorrido pelos passageiros do ônibus e depois colocado em um carro que ia sentido a capital”, relatou Antunes.

A PRF informou que equipes serão enviadas para o local para constatar se houve derramamento do combustível e mais feridos no acidente.

Acidente ocorreu no sábado, em rodovia do Amapá

Augusto Antunes/Arquivo Pessoal

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o VC no G1 AP ou por Whatsapp, nos números (96) 99178-9663 e 99115-6081.

Vittorio Ferla