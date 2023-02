Caminhão tem motor arrancado após grave colisão com carreta na BR-116; dois morreram

Homens que morreram estavam no caminhão; motorista da carreta foi levado para o hospital. Acidente ocorreu em trecho no município de Santa Cecília, no Oeste. Motor do caminhão se desprendeu da carroceria em função do forte impacto

Corpo dos Bombeiros Militar/Divulgação

Uma colisão entre uma carreta e um caminhão matou dois homens, de 20 e 40 anos, na BR-116 em trecho que corta o município de Santa Cecília, no Oeste catarinense.

Os dois que morreram estavam no caminhão que ficou bastante destruído com a força do impacto. Com a batida, o motor se desprendeu da carroceria. O condutor da carreta também sofreu ferimentos e foi levado com vida para o hospital.

A colisão ocorreu na tarde de quinta-feira (9) e os veículos vinham em direções contrárias na pista, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente serão apuradas. Para a retirada dos corpos, os bombeiros tiveram que usar ferramentas hidráulicas. O nome deles não foi divulgado.

Bombeiro fazendo a retirada de vítimas do acidente que ficaram presas nas ferragens em Santa Catarina

Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação

