Caminhão tomba, derrama combustível e pai e filho são retirados após militares quebrarem parabrisa; veja vídeo

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27). Vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Araguaçu. Policias Militares resgatam pai e filho de caminhão que tombou no sul do Tocantins

Um caminhão tombou nesta segunda-feira (27), entre as cidades de Araguaçu e Alvorada, no sul do Tocantins. Pai e filho estavam presos no veículo e foram retirados após três militares que passavam pelo local quebrarem o parabrisa com um galho.

O veículo, de transporte de carga, sofreu o acidente durante a madrugada. O tenente Maciel, soldado Freitas e soldado Lopes, que iriam participar de uma corrida de rua, passavam pela rodovia e viram o acidente. Como perceberam que estava derramando muito combustível e poderia acontecer uma explosão, foi preciso uma ação rápida.

Militar bateu em parabrisa com galhada até quebrar

Pelas imagens feitas no local, é possível ver que os policiais tinham pouca iluminação e a cabine do caminhão foi parar em uma região de matagal. Mas com ajuda de lanternas conseguiram ajudar as vítimas.

Como não tinham equipamento específico, um dos policiais pegou um galho no mato e bateu diversas vezes contra o vidro. Tudo isso antes das equipes de resgate chegarem. Logo ele conseguiu quebrar e facilitou a saída das vítimas.

Pai e filho foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Araguaçu.

