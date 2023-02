Caminhão tomba e espalha carga de placas de madeirite na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente

Motorista, de 79 anos, que conduzia o veículo, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional (HR) para receber atendimento médico na tarde desta quinta-feira (16). Acidente de trânsito ocorreu na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP), na tarde desta quinta-feira (16)

Aline Costa/TV Fronteira

O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido em decorrência de um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (16), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

No trecho próximo ao Recinto de Exposições, no km 562,750, na Vila Nova Prudente, o veículo que o homem dirigia tombou.

Placas de madeirite que eram transportadas pelo caminhão ficaram espalhadas pela rodovia, nos dois sentidos, em decorrência do tombamento do veículo.

As equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Cart, que é a empresa responsável pela via, compareceram ao local para o atendimento da ocorrência e para a organização do tráfego de veículos.

O Corpo de Bombeiros enviou equipes ao local para prestar socorro à vítima.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e apurar as causas e circunstâncias do acidente.

O trânsito permaneceu interditado por mais de 3h no sentido capital–interior, ou seja, Regente Feijó (SP)–Álvares Machado (SP), onde as equipes trabalharam para a liberação paulatina dos veículos até a conclusão da retirada da carga e do caminhão do local.

Ainda não se sabe o que possa ter causado o tombamento do caminhão.

O motorista, de 78 anos, que estava sozinho e desorientado quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, acabou encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente para receber atendimento médico. Segundo o hospital, o paciente segue em atendimento na unidade de emergência da instituição em estado estável.

Ele chegou a ficar preso dentro do caminhão, pelos pés, mas foi retirado pelos bombeiros ainda estável.

Conforme os bombeiros, o homem disse que tem diabetes e, por conta disso, a suspeita inicial é a de que ele possa ter passado mal e perdido o controle da direção do veículo.

A Cart informou que realizou inspeção de tráfego e apoio do policiamento rodoviário na sinalização e no desvio do fluxo para a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no km 560, até o desbloqueio da pista na Rodovia Raposo Tavares.

Ufficio Stampa