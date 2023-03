Caminhão tomba e pega fogo na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, SP; VÍDEO

Acidente aconteceu nesta segunda-feira (6). Caminhão tomba e pega fogo na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, SP

Um caminhão tombou e pegou fogo na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura de Cubatão, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (6) (Veja o vídeo acima). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, não houve vítimas e o motorista não se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 10h17 na altura do km 270. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o trecho, não houve congestionamento ou lentidão – um desvio foi realizado da pista marginal para a central. A situação foi normalizada no começo da tarde.

Acidente aconteceu por volta das 10h27, desta segunda-feira (6), em Cubatão (SP)

A Ecovias informou, ainda, que o veículo foi levado para o km 54 da Via Anchieta, sentido São Paulo, às 11h34. Já o contêiner, que está carregado com peças automotivas, permanece no local, porém, foi movido para o acostamento. A concessionária aguarda a empresa decidir como fará a retirada.

O g1 entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o atendimento da ocorrência, mas a reportagem não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Caminhão tomba e pega fogo no km 270, da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão (SP)

