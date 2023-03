Caminhão tomba em rodovia e deixa duas pessoas feridas em Iracemápolis

Acidente aconteceu na SP-135 e as duas vítimas tiveram ferimentos leves. Carga caiu sobre rotatória após tombamento do veículo

Polícia Militar Rodoviária

Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar, na tarde deste domingo (26), em Iracemápolis (SP).

O acidente aconteceu no quilômetro 12 da Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), por volta das 16h40, e o veículo pesado transportava uma carga com drywalls.

As duas vítimas são o motorista e passageiro, tiveram ferimentos leves e foram socorridos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o local é uma rotatória e o caminhão tombou nesse dispositivo, então não houve interdição da via e o trânsito flui normalmente.

Até a última atualização desta notícia, o veículo permanecia tombado no local.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba.

valipomponi