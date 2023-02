Caminhão tomba na Carvalho Pinto e deixa um ferido em Jacareí

Homem teve ferimentos leves. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (16). Motorista fica ferido após tombar caminhão na Carvalho Pinto em Jacareí.

Marcos Mazzotti/Vanguarda Repórter

Um motorista ficou ferido após perder o controle da direção e tombar o caminhão que dirigia na tarde desta quinta-feira (16), na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí (SP).

De acordo com a Ecopistas, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no km 79, na pista sentido interior.

Ainda segundo a concessionária, o veículo estava trafegando pela faixa 2, perdeu o controle da direção e bateu na proteção da pista.

Com o impacto do acidente, o motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pelas equipes de resgate.

Vito Califano