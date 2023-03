Caminhão tomba na Dutra e causa lentidão em Lavrinhas

Não há informações sobre as causas do acidente, que gerou 1 km de congestionamento no trecho. Ninguém ficou ferido. Caminhão tomba em rodovia e causa lentidão em Lagoinha

Um caminhão tombou na Rodovia Presidente Dutra, na tarde desta segunda-feira (27), e causou pouco mais de um quilômetro de congestionamento, no km 19, em Lavrinhas, SP. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar as causas do acidente, que aconteceu por volta das 13h40.

Apesar de não estar transportando nenhuma carga, a pista no sentido São Paulo precisou ficar bloqueada para atendimento à vítima.

Até a publicação desta reportagem, o caminhão permanecia tombado no acostamento da via.

