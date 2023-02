Caminhão tomba próximo a Dianópolis e espalha óleo e carga de soja em rodovia

Acidente aconteceu na noite deste sábado (11). Não houve feridos. Caminhão carregado de soja tomba na TO-040

Ascom/Corpo de Bombeiros

Um caminhão carregado de soja tombou na TO-040, próximo a Dianópolis, na região sudeste do estado. O acidente ocorreu por volta de 20h30 deste sábado (11), perto do povoado Amaralina. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros de Dianópolis realizou a limpeza do local, retirando também o óleo derramado na pista em decorrência do tombamento. Testemunhas disseram que o caminhão ainda estava no local na manhã deste domingo (12), mas o trânsito estava liberado.

Outro caminhão tombado

Na quinta-feira (09), o os bombeiros atenderam outro tombamento. Um caminhão que transportava gado tombou na TO 040, no perímetro urbano de Dianópolis. De acordo com a corporação, a porta da carroceria onde estavam os animais teria aberto, fazendo com que os animais caíssem na pista. Como a via estava sem movimento, ninguém ficou ferido. Os bombeiros encaminharam o motorista, com ferimentos leves, ao hospital.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo