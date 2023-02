Caminhão transporta casa de madeira com homem no teto do veículo em SC; VÍDEO

Telhado do imóvel foi retirado para o transporte, mas a residência estava com as janelas. Caso aconteceu em Chapecó, no Oeste. Caminhão transporta casa de madeira com homem no teto do veículo em SC

Uma casa de madeira foi transportada na manhã desta terça-feira (7) por um caminhão em Chapecó, no Oeste catarinense. Nas imagens, é possível ver uma pessoa sentada no teto do veículo (assista ao filme).

O flagrante foi feito pela equipe da NSC TV, por volta das 7h, na Avenida Atílio Fontana. O telhado do imóvel foi retirado para o transporte, mas a residência estava com as janelas.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

O gerente de Fiscalização de Trânsito de Chapecó, Sérgio Lorenço de Sales, afirmou ao g1 SC que o caminhão não tinha autorização para fazer o percurso. Segundo ele, o município não tem regulamentação específica sobre as autorizações para transporte de casas.

Conforme o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), o transporte de cargas acima dos limites autorizados pela legislação, como ocorre no caso transporte de casas inteiras, depende de autorização especial de trânsito pelo órgão (veja as regras mais abaixo).

Casa de 10 metros de largura é transportada de forma irregular por caminhão em rodovia

Casa é transportada por máquina agrícola em rodovia do Oeste de SC

A NSC TV apurou que a casa saiu do bairro Santo Antônio e estava sendo transportada para o bairro Efapi. A distância entre eles é de cerca de 8 quilômetros e percorreu vias movimentadas da cidade, inclusive algumas com ladeiras.

Em um trecho, o caminhão com a casa na carroceria passa em frente a um quartel do Corpo de Bombeiros (veja as imagens).

Casa é flagrada sendo transportada por caminhão em SC

Reprodução NSC TV/Divulgação

A reportagem também entrou em contato com o dono da empresa que ofereceu o serviço. Em conversa por telefone, o homem confirmou que realizou o transporte, mas que não possuía autorização. Ele não quis dar mais detalhes sobre o caso.

O g1 SC também tentou contato com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) por telefone e e-mail nesta manhã e aguardava retorno até a última atualização deste texto.

Casa transportada em Chapecó, no Oeste de SC

Reprodução/Redes Sociais

Outros flagrantes

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), responsável pelas vias estaduais conhecidas como SCs, já flagrou situações parecidas de transporte irregular. Os agentes encontraram em agosto de 2020 uma residência sendo transportada por um veículo na SC-445, em Morro da Fumaça, no Sul.

Em outro caso, no mês novembro de 2021 uma casa de 10,20 metros de largura total foi encontrada sendo levada por um caminhão na SC-480.

Polícia flagrou transporte irregular casa em rodovia no Morro da Fumaça

PMRv/ Divulgação

Regras para o transporte de casas

Segundo a prefeitura de Chapecó, o transporte de casas, exige que os interessados comprovem estarem preenchidos os requisitos técnicos, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Requerimento assinado pelo responsável do transporte, com no mínimo 5 (cinco) dias úteis antes da sua realização, acompanhado dos documentos e informações abaixo relacionados;

b) Documento pessoal do responsável pelo transporte;

c) Laudo de Vistoria emitido que constate ser possível o transporte da casa, com suas dimensões, pesos, etc., no caso de Casas, o laudo deve ser emitido por Engenheiro Civil ou Arquiteto Responsável;

d) Documento do veículo que realizará o transporte, acompanhado de Laudo de Vistoria emitido por Engenheiro Mecânico atestando a capacidade técnica do veículo para o transporte da carga pretendida;

e) Indicação do trajeto, data e horários pretendidos;

f) Medidas de segurança a serem tomadas pelo transportador, com batedor por conta do interessado;

g) Caso o transporte seja realizado também em rodovias estudais e/ou federais, apresentação das AET’s dos respectivos órgãos de trânsito.

h) Cópia da CNH do Motorista que realizará o transporte, no qual conste curso especial para o transporte de cargas indivisíveis.

i) A casa a ser transportada não pode ultrapassar 4,5 m de altura e 7 m de largura.

j) Outros documentos que a Administração Pública entender necessários.

Em qualquer caso, o condutor e o proprietário do veículo são responsáveis por quaisquer danos que ocorrerem à via ou a terceiros durante o transporte (Art. 23. da Resolução nº 882/2021 do CONTRAN). Bem como o transporte não autorizado, sujeita o infrator à sanção prevista no inciso IV do Art. 231 do CTB, bem como às demais penalidades administrativas.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

O

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Vittorio Rienzo