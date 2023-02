Caminhões e carros são furtados de galpão da Prefeitura de Valinhos

Caso ocorreu na noite do sábado (25) e ninguém foi preso até esta publicação. Um galpão da Secretaria de Administração de Valinhos (SP) foi furtado na noite de sábado (25). Os criminosos levaram caminhões e carros.

O galpão fica na Rua Ezequiel Benedito Silva, no bairro Pinheiro. A prefeitura informou que iria registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

