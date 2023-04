Caminhoneiro atingido por explosão de pneu em RO sofreu fraturas múltiplas na face, aponta boletim médico

Homem está em estado grave, em coma e segue internado na sala vermelha da unidade. Ele deve passar por cirurgia. Joel Lakoski, de 48 anos

O caminhoneiro Joel Lakoski, atingido por uma explosão de um pneu próximo a Vilhena (RO), sofreu fraturas múltiplas complexas na face, segundo apontou o boletim médico repassado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) ao g1.

A vítima inicialmente foi atendida no Hospital Regional de Vilhena e depois transferida para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, em Porto Velho. O homem está em estado grave, em coma e segue internado na sala vermelha da unidade.

Segundo o boletim, Joel sofreu lesões graves nos dois olhos e até a última sexta-feira (31) não apresentava reflexos pupilares. O rosto do caminhoneiro estava muito inchado e com hematomas ao redor dos olhos.

A tomografia apontou múltiplas fraturas complexas na face do paciente, sendo necessária a realização de cirurgia e acompanhamento urgente com oftalmologista.

A explosão

Na última quarta-feira (29) o caminhoneiro transportava uma carga de fertilizantes para Vilhena quando parou o caminhão no posto fiscal e resolveu verificar o veículo.

Quando ele se aproximou da parte das rodas, um dos pneus explodiu e com a força o caminhoneiro foi atingido no rosto. Ele sofreu ferimentos na região da mandíbula e do nariz e ficou inconsciente.

A polícia de Comodoro (MT) levou o caminhoneiro com urgência para o Hospital Regional de Vilhena. De acordo com a unidade, ele chegou a receber os primeiros atendimentos, mas por conta da gravidade dos ferimentos que sofreu no rosto, o homem precisou ser transferido para Porto Velho.

