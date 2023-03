A dupla responsável pelo crime atravessou o caminhão na via e conseguiu fugir da polícia. Caminhoneiro é feito refém durante fuga de criminosos na dutra em Taubaté, SP

Um caminhoneiro foi ameaçado de morte e feito refém durante uma fuga de dois criminosos durante a madrugada desta sexta-feira (3) rodovia Presidente Dutra. O crime começou em Taubaté (SP).

De acordo a Polícia Militar, a vítima estava trafegando pela Dutra quando foi abordada por dois homens no entroncamento da via com a rodovia Carvalho Pinto. O motorista teve o rosto coberto e chegou a ser ameaçado de morte diversas vezes.

A dupla seguiu caminho até São José dos Campos (SP), onde foi iniciado um acompanhamento da polícia até a divisa com Jacareí (SP), local em que os criminosos atravessaram o caminhão na rodovia e desceram do veículo.

Eles fugiram a pé até uma área de mata no bairro Rio Cumprido, zona rural da cidade, e até o momento não foram localizados. Os dois seguem sendo procurados.

O caminhoneiro foi encontrado sem ferimentos no veículo e libertado pela PM. Ainda não se sabe qual foi o motivo da abordagem dos criminosos.

Durante o registro da ocorrência, em Jacareí, outras duas pessoas foram até a delegacia para relatar crimes parecidos e que foram cometidos pelo mesmo grupo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

