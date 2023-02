Caminhoneiro é flagrado em zigue-zague e na contramão em rodovia no Interior de SP; vídeo

Imagens registradas de um veículo que seguia logo atrás mostram o caminhoneiro cometendo uma série de infrações de trânsito. Caso ocorreu na rodovia que liga Oscar Bressane a Rancharia (SP). Caminhoneiro é flagrado em zigue-zague e na contramão em rodovia no Interior de SP

Um caminhoneiro foi flagrado realizando manobras irregulares na rodovia que liga Oscar Bressane a Rancharia (SP), no interior de SP. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º).

Imagens registradas de um veículo que seguia logo atrás mostram o caminhoneiro em zigue-zague pela pista. Em um determinado momento, ele chega a invadir a contramão, sendo que outro caminhão, que vem na direção oposta, precisa sair para o acostamento para evitar a batida.

Caminhão trafega na contramão em rodovia de Oscar Bressane a Rancharia (SP)

Em outro trecho, o caminhoneiro chega a jogar o veículo na frente de dois carros e, mais uma vez, os motoristas que transitavam no sentido contrário precisam desviar para o acostamento. O motorista do caminhão ainda faz uma ultrapassagem na faixa contínua.

Ao perceber que está sendo gravado pelo veículo que vem atrás, o infrator atravessa o caminhão no meio da pista e fica por alguns minutos parado, impedindo a passagem de outros veículos que seguem na rodovia.

Após ser alertada sobre a situação, a Polícia Rodoviária informou que o caminhoneiro foi parado no pedágio em Rancharia. Em nota, o comandante, Daniel Martins, disse que foi realizada uma fiscalização completa no veículo e a capacidade do motorista de conduzir o veículo, que foi submetido ao teste de bafômetro.

Caminhoneiro foi flagrado cometendo diversas infrações no trânsito em rodovia do Interior de SP

Não foi constatada a presença de álcool no organismo do motorista. Contudo, o caminhoneiro foi multado por ter o para-brisa trincado, um dos pneus gastos, além de constatado sete infrações no Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos, dado ao fato de estar transportando aproximadamente 5 kg de carga de produto químico corrosivo e tóxico.

Por conta disso, o documento do veículo foi recolhido e o caminhoneiro determinado para que comparecesse na Base Operacional da Polícia Rodoviária em Presidente Prudente (SP) para demonstrar a regularização das infrações.

Um boletim de ocorrência foi registrado para investigação policial.

Caminhoneiro chega a atravessar veículo no meio da pista

