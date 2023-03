Caminhoneiro morre e outro fica em estado grave em São Carlos após acidente na SP-310

Vítimas foram socorridas para a Santa Casa, mas uma delas não resistiu. Colisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9). Santa Casa de São Carlos

Um caminhoneiro morreu e outro ficou em estado grave após um acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta quinta-feira (9), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que aconteceu no quilômetro 227, por volta das 2h.

No local, encontraram uma vítima morta, outra presa nas ferragens, que seria o ajudante do motorista que morreu, e uma terceira com ferimentos leves.

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia. A identidade da vítima que morreu não foi informada.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o trânsito na via não precisou ser interditado. As causas do acidente devem ser investigadas.

