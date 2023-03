Caminhoneiro morre e outro fica gravemente ferido após batida de frente entre carretas na BR-153

Acidente aconteceu próximo de Talismã, no sul do Tocantins. Veículos ficaram com as cabines destruídas e ocupando parte da rodovia. Carretas bateram de frente na BR-153

João Carlos Lopes/Defesa Civil Talismã

Um motorista de carreta morreu e outro ficou gravemente ferido após uma batida de frente envolvendo duas carretas na BR-153 próximo de Talismã, no sul do Tocantins. O acidente aconteceu por volta das 6h50 deste sábado (4).

Não há informações de como o acidente aconteceu.

A Ecovias do Araguaia, empresa que administra o trecho, informou que suas equipes iniciaram o atendimento e constataram as duas vítimas envolvidas no acidente. Uma estava morta e a outra em estado grave, sendo removida com urgência para o Hospital Municipal de Porangatu, em Goiás.

Imagens feitas no local pela Defesa Civil de Talismã mostram que os dois veículos ficaram com as cabines fora da rodovia e totalmente destruídas, enquanto os compartimentos de carga ocuparam parte do acostamento e da pista.

Uma das carretas ainda ficou parcialmente tomada. O trecho precisou ser parcialmente bloqueado e o trânsito controlado por equipes da concessionária.

Carretas ocuparam parte da pista e do acostamento após acidente

João Carlos Lopes/Defesa Civil Talismã

Batida entre carretas deixou um morto e outro ferido

João Carlos Lopes/Defesa Civil Talismã

