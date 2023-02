Caminhoneiro perde controle da direção, bate em poste e morre entre São Simão e Luís Antônio, SP

Chovia no momento do acidente, neste domingo (26). Veículo ficou atravessado na estrada Chafy Jorge, que ficou interditada. Caminhoneiro morre em acidente entre São Simão e Luís Antônio, SP

Guilherme Leoni/EPTV

O motorista de um caminhão, de 61 anos, morreu neste domingo (26) na estrada Chafy Jorge, entre São Simão (SP) e Luís Antônio (SP).

De acordo com Corpo de Bombeiros, a vítima carregava algodão e tinha saído do Mato Grosso. No interior paulista, perdeu o controle da direção do caminhão e bateu contra um poste de energia.

O homem ficou preso às ferragens e o local ficou energizado. Chovia no momento do acidente.

Por conta do acidente, o caminhão ficou atravessado na pista e as duas faixas precisaram ser interditadas.

Vittorio Rienzo