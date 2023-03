Caminhoneiro preso por embriaguez após derrubar postes em Rio Claro é solto ao pagar fiança

Motorista vai responder o processo em liberdade. Cruzamento atingido pela carreta continua com semáforos em manutenção. Carreta derruba postes e atinge casa em Rio Claro

O caminhoneiro que foi preso por embriaguez depois de derrubar, pelo menos, cinco pontes em Rio Claro (SP) na quarta-feira (29), pagou fiança de R$ 1,4 mil e foi solto para responder o processo em liberdade, segundo a Polícia Civil.

O acidente aconteceu na região da Vila Alemã, no fim da manhã. O primeiro poste derrubado pelo veículo, que tem 30 metros, foi no bairro Mãe Preta. Parte da avenida ficou interditada e o semáforo parou de funcionar.

Semáforos que foram derrubados por carreta em Rio Claro continuam sem funcionar

Mesmo assim, o motorista não percebeu e continuou fazendo estragos. No Jardim Ipês, região da Vila Alemã, a carreta enroscou na fiação da rede elétrica, arrancou mais 4 postes, um de telefonia e 3 da rede elétrica.

Além disso, o caminhoneiro não conseguiu fazer uma curva e subiu com a carreta na calçada, derrubou uma árvore, uma placa de trânsito e causou estragos em uma cerca e no telhado de uma casa.

FOTOS: Após derrubar 5 postes e atingir casa, motorista de carreta é preso por embriaguez em Rio Claro

Reparos

Casa atingida por carreta em Rio Claro

Segundo a prefeitura, o cruzamento das Avenidas 80-A e José Felício Castelano continua com os dois semáforos desligados. Equipes da administração trabalham, desde o início da manhã desta quinta-feira (30), nos reparos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a previsão é de que os semáforos sejam religados ainda nesta quinta (30).

Entretanto, enquanto a normalização não acontece, a administração pede que os motoristas tenham atenção redobrada no trecho.

Avenida de Rio Claro passa por obras após carreta derrubar semáforos e postes de energia

