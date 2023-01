Caminhoneiro suspeito de invadir contramão e provocar acidente com 12 mortos é liberado da cadeia

Anderson Oliveira Santos tinha sido preso por homicídio culposo na tarde desta quinta-feira (26). O alvará de soltura exige que ele cumpra algumas medidas para responder ao processo em liberdade. Anderson Oliveira dos Santos durante depoimento na Delegacia de Natividade

A Justiça concedeu liberdade provisória para Anderson Oliveira Santos, motorista do caminhão que atingiu a van da Prefeitura de Almas e matou 12 pessoas. Ele foi preso nesta quinta-feira (26) e autuado pela Polícia Civil por homicídio culposo.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (25), na TO-280, perto de Natividade, no sudeste do estado. As vítimas moravam no município de Almas e retornavam da capital depois de atendimentos de saúde na capital.

A audiência de custódia aconteceu na manhã desta sexta-feira (27) e segundo decisão do juiz Willian Trigilio da Silva, da 1ª Escrivania Criminal de Natividade, Anderson terá que cumprir uma série de regras para se responder o processo em liberdade.

A carteira de habilitação do motorista foi suspensa por seis meses e ele terá que fazer um curso antes de recuperar o direito de dirigir. Também terá que se apresentar à Justiça no dia 10 de cada mês para dar informações de suas atividades.

O motorista não poderá deixar o município de Natividade, e em caso de mudança de endereço, deverá comunicar o Judiciário qualquer mudança de endereço.

O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido da defesa para que ele respondesse em liberdade.

Depoimento

Anderson fugiu do hospital que recebeu atendimento médico. No fim da manhã de quinta-feira (26), foi localizado pela Polícia Civil na casa do advogado. Em depoimento, ele contou que a colisão que matou quatro homens, sete mulheres e um bebê foi causada quando ele tentava ultrapassar uma carreta na TO-280.

“Como a plataforma é grande e ele é muito largo […] ele vinha até no meio da pista e voltava. E eu querendo passar, eu botava na cara e ele ia e voltava”, disse. “Em questão de minutos ele voltou de vez. Eu estava atrás dele e me deparei com a van, no meio da pista”, contou o motorista ao delegado de Natividade, Vladimir Bezerra de Oliveira.

Depois de dar sua versão das circunstâncias do acidente, foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O acidente

A batida aconteceu por volta da 20h40, em trecho da TO-280 perto de Natividade. A van pertencia à Secretaria Municipal de Almas.

Saiba quem são as vítimas.

Dois homens sobreviveram. Aristides Curcino dos Santos, 68 anos, e Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, foram levados para hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas. O idoso recebeu alta na tarde desta quinta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a PM, Anderson estava no caminhão com a esposa. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento. Depois do atendimento médico, ele fugiu do hospital. O advogado Felício Cordeiro disse que ele se sentiu ameaçado, por isso deixou a unidade.

Depois de prestar depoimento, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Natividade. O alvará de soltura saiu nesta sexta-feira (27).

