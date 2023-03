Caminhonete bate na traseira de semi-reboque e duas pessoas ficam feridas em Araguaína

Motorista do veículo menor foi levado para o hospital e passageira precisou ser retiradas das ferragens para os primeiros socorros. Momento em que bombeiros fizeram o desencarceramento na BR-153, em Araguaína

Divulgação/Bombeiros

Uma caminhonete com dois ocupantes bateu na traseira de um caminhão semi-reboque em trecho da BR-153 que passa por Araguaína, no norte do estado. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (26).

Segundo dos bombeiros, a colisão aconteceu pouco depois das 6h no setor Costa Esmeralda. Na caminhonete estavam Dhuliano Bandeira Cabral, de 21 anos, conduzindo, e Dagylla Soares Alves, de 20 anos, de passageira.

Ele foi retirado do veículo por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para Hospital Regional de Araguaína (HRA). Como a colisão causou mais danos do lado do passageiro, os bombeiros precisaram forçar a abertura da porta com um equipamento desencarcerador para que ela conseguisse sair.

Conforme a corporação, ela estava consciente, apresentava ferimentos pelo corpo e muita agitação. Depois que a passageia foi retirada pelos bombeiros, recebeu atendimento médico do Samu.

Através de imagens feitas no momento do resgate é possível ver a situação em que ficou o veículo, com a parte frontal destruída. O motorista do caminhão, Vilker Kremer de Azevedo, de 45 anos, não sofreu nenhum ferimento e permaneceu no local durante os atendimentos. A possível causa do acidente não foi informada.

O trânsito precisou ser interrompido na rodovia para os primeiros socorros às vítimas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o tráfego do trecho.

Situação em que ficou a caminhonete após a colisão em Araguaína

Divulgação/Bombeiros

