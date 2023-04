Caminhonete invade contramão e bate de frente com carro em pista auxiliar da Via Dutra

Acidente aconteceu em Itatiaia. Motoristas não ficaram feridos. Veículos estavam em mau estado de conservação, diz PRF. Veículos envolvidos no acidente

Divulgação/PRF

Uma caminhonete na contramão bateu de frente com um carro em uma pista auxiliar da Via Dutra, em Itatiaia (RJ), no fim da manhã desta sexta-feira (31). O acidente aconteceu na altura do km 324, próximo à rodoviária da cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro foi surpreendido pela caminhonete na contramão no momento em que passava por um ônibus parado em um ponto — a via é de mão única. Ainda de acordo com a PRF, ninguém ficou ferido.

Os dois carros envolvidos no acidente estavam com o licenciamento vencido e pneus em mau estado.

O motorista da caminhonete foi multado por andar na contramão. O do carro foi multado por falta de equipamento obrigatório (sem macaco) e por ter kit gás sem a alteração constar no documento.

Os dois carros foram levados para o pátio da PRF. Os motoristas foram liberados e orientados a preencher uma declaração de acidente de trânsito (DAT) pela internet.

