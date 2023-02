Campanha arrecada dinheiro, alimentos e cobertores para ajudar indígenas atingidos por enchentes

Doações serão destinadas aos povos Javaé, Krahô Takaywrá e Krahô-Kanela que tiveram as aldeias inundadas pelas cheias do Rio Formoso. Veja como ajudar. Indígenas têm casas invadidas após enchentes no Tocantins

Uma campanha, lançada por Organizações da Sociedade Civil, arrecada alimentos, cobertores, alimentos e água para ajudar indígenas afetados pelas enchentes. As doações serão destinadas aos povos Javaé, Krahô Takaywrá e Krahô-Kanela que tiveram as aldeias inundadas pelas cheias do Rio Formoso, no sudeste do Tocantins.

A iniciativa é do Instituto Indígena do Tocantins (INDTINS), Centro de Direitos Humanos de Palmas (CDHP), Movimento dos Direitos Humanos do Tocantins (MDHTO) e Projeto CasAzul.

Segundo representantes dessas organizações, os três Povos ainda não tiveram acesso à comida, enfrentam dificuldades para acessar gasolina para o transporte e ainda correm o risco de que outros rios ao redor, também transbordem.

Para doar, é possível fazer um pix para comunicaindtins@gmail.com, ou levar alimentos não perecíveis, água e cobertores até um dos pontos de coleta. Veja onde:

Palmas Shopping – Quadra 101 Sul, Rua NSA Conjunto 2, Lote 10 – Plano Diretor Sul

CDHP – antiga 306 Sul Alameda 4, 2, Palmas. De segunda a quarta, de 9h às 18h. Telefone: (063) 99299-2761

Projeto CasAzul – Av. B quadra 19, lote 03, Aureny IV. Em frente à Drogaria Paz. Telefone: (63) 98480-8287

Proex/UFT – Antiga 109 Norte Av. NS-15, ALCNO-14. Plano Diretor Norte. Palmas/TO. CEP: 77001-090.

O g1 acompanha a situação das aldeias desde o início da semana. As enchentes inundaram plantações e invadiram casas. O nível do rio Dueré ficou com um metro acima da média. Já o rio Formoso está com o nível três metros e meio a mais que o normal para essa época do ano.

Quase 40 famílias foram resgatadas em uma operação dos Bombeiros, com a Defesa Civil e a Funai. Aproximadamente 25 pessoas já tinham deixado o local e na última terça-feira (31) as equipes retiraram outras cinco famílias.

Em Lagoa da Confusão, o alagamento atingiu uma aldeia indígena do povo Krahô-Kanela. Na parte mais crítica invadida pela água, só dá para andar pelo local através de passarelas improvisadas ou até barco

