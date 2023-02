Campanha da Fraternidade começa nesta quarta em RO; reflexão sobre a fome é tema

Campanha acontece durante a quaresma que é o período entre o Carnaval e a Páscoa. Campanha da Fraternidade tem a fome como tema em 2023

Reprodução / TV Globo

A Campanha da Fraternidade 2023 começa oficialmente nesta quarta-feira (22). Em Porto Velho a abertura está marcada para às 9h na Cúria Arquidiocesana, localizada na Av. Carlos Gomes, 964, área central da capital.

Este ano a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) trouxe “Fraternidade e Fome” como tema para a campanha, que é acompanhada da reflexão bíblica “Dai-lhes vós mesmos de comer”, extraída de Mateus 14:16.

A campanha acontece em um cenário onde aproximadamente 125 milhões de brasileiros não têm certeza se vão ter comida todos os dias. Uma pesquisa divulgada em junho do ano passado aponta que a fome que avança pelo Brasil atinge percentualmente mais os moradores da Região Norte: 71,6% sofrem com a insegurança alimentar e a fome extrema faz parte do cotidiano de 25,7% das famílias — índice maior que a média nacional de aproximadamente 15%.

Os dados foram divulgados no 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil.

“Como podemos admitir que pessoas, famílias e até comunidades inteiras passem fome? A Campanha da Fraternidade 2023 propõe refletir o tema em foco, a partir da perspectiva cristã, entender sobretudo, que não existe fé sem obras e que qualquer discurso religioso sem prática de vida coerente torna-se estéril e vazio”, explicou a Arquidiocese de Porto Velho, para dar contexto.

Campanha da Fraternidade 2023 trata da fome

O que é a Campanha da Fraternidade?

A Campanha da Fraternidade surgiu em 1964 como uma proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) à igreja Católica para celebrar a Quaresma. Além das orações e do jejum, o objetivo é “exercitar a caridade associada à reflexão e ação sobre um tema específico”. A quaresma é o período entre O Carnaval e a Páscoa.

Em 1964, o primeiro tema da Campanha da Fraternidade foi “Igreja em Renovação”. Depois, a cada ano, um novo assunto ligado foi designado para que os católicos pensassem e agissem.

Partilha, reconciliação, saúde, trabalho, justiça, família, esperança e até tráfico humano já foram tema. Em 2022 a educação pautou as reflexões.

