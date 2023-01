Campanha de doação de sangue é realizada pelo TJ-RO em Porto Velho

Coleta de sangue de doadores voluntários será realizada no dia 31 de janeiro. Primeiros inscritos na campanha receberão brindes. Bolsa de sangue O positivo na Fhemeron em Rondônia

Governo de Rondônia/Divulgação

Uma campanha de doação de sangue será realizada na próxima terça-feira (31) em Porto Velho com o objetivo de reabastecer o estoque de bolsas de sangue, que se encontra baixo na capital.

A ação é realizada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) em parceria com a Fundação de Hemoterapia e Hematologia (Fhemeron).

Os atendimentos serão no Fórum Geral César Montenegro, localizado na Avenida Pinheiro Machado, das 8h às 12h. No local, também serão realizados os cadastros de doadores de medula óssea.

Para que a estrutura seja montada no Fórum é preciso que pelo menos 40 doares garantam a participação. Para isso, o TJ disponibilizou um formulário para inscrições. Os primeiros 20 inscritos que comparecem para a doação receberão brindes.

Vito Califano