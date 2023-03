Campanha de vacinação contra a gripe em Rondônia: veja grupos prioritários, pontos e horários de atendimento

A vacinação contra Influenza começou mais cedo neste ano para os estados da região Norte do país. Frasco de vacina contra gripe.

Secom

A vacinação contra Influenza, que é a gripe comum, começou mais cedo neste ano para os estados da região Norte. Em Rondônia a campanha teve início na última semana com a vacinação em Porto Velho. E a partir desta segunda-feira (27), várias cidades do interior do estado começaram a imunização.

A antecipação ocorre por uma especificidade da região Norte, que enfrenta um período de chuvas intenso e um aumento dos casos de Influenza.

Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra gripe é ofertada para grupos prioritários. São eles:

Pessoas com mais de 60 anos;

Crianças de 6 meses a 4 anos;

Gestantes e puérperas;

Pessoas com deficiência;

Pessoas com comorbidades;

Trabalhadores da área da saúde;

Professoras e professores;

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

Forças Armadas;

Forças de Segurança e Salvamento;

Profissionais do Sistema de Privação de Liberdade;

Caminhoneiros e caminhoneiras;

Profissionais de transporte coletivo;

Profissionais portuários;

Adolescentes em medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

Confira abaixo pontos e horários de vacinação em algumas cidades do estado

Porto Velho

Segundo a prefeitura, a vacina contra a gripe já está disponível em todas as unidades de saúde da rede municipal das 8h às 18h, com exceção da Vila Princesa e Santo Antônio, que funcionam das 8h às 12h.

Ariquemes

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a quinta-feira das 7h30 às 11h30 e das 14h às 16h. Já nas sextas os horários de atendimentos vão das 7h30 às 11h.

Ji-Paraná

Em Jipa, os atendimentos acontecem nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a quinta, das 8h às 12h, e às sextas, das 8h às 13h.

Vilhena

A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde do Município das 8h às 17h. Porém na unidade Leonardo Alves e na unidade Lírio Hoesel a vacinação ocorre apenas no período da tarde.

