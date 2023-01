Campanha do Gepac tem aumento de 25% na arrecadação de doações do IR e chega a R$ 1,8 milhão em Presidente Prudente

Dinheiro é destinado a 14 entidades que desenvolvem projetos sociais voltados a 2,4 mil crianças e adolescentes. Lar Santa Filomena é uma das entidades beneficiadas pela campanha do Gepac

A primeira fase da campanha de arrecadação de recursos do Grupo de Empresários e Profissionais Amigos da Criança (Gepac) garantiu, em 2022, o total de R$ 1.896.379,48 às entidades assistidas, o que representa um aumento de 25,69% em relação ao ano anterior, que foi de R$ 1.508.710,01, em Presidente Prudente (SP).

Conforme os dados apresentados pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Presidente Prudente, Luzia Fabiana Sales Macedo, houve também um aumento expressivo na destinação indicada por pessoas jurídicas, ou seja, de 64,15%, passando de R$ 831.363,08 para R$ 1.364.746,80.

As pessoas físicas e jurídicas que participam da campanha doam a projetos sociais voltados a crianças e adolescentes da cidade parte do Imposto de Renda (IR) devido à Receita Federal do Brasil.

De acordo com a presidente do conselho, a campanha tem sido consolidada conforme as ações e é justificada pelo esforço em conjunto, pela transparência e pela credibilidade.

“Podemos afirmar que é uma soma de diversos fatores, como transparência nas ações e prestação de contas. É necessário mostrar às pessoas como o recurso tem sido empregado, principalmente quando se desenvolve uma campanha como essa”, salientou.

A segunda etapa é focada nas pessoas físicas, que iniciarão em fevereiro suas declarações do Imposto de Renda à Receita Federal. Neste tipo de destinação, houve uma ligeira redução no comparativo entre os anos de 2021 e 2022, de R$ 677.346,93 para R$ 531.632,68. Em relação ao potencial de arrecadação do município, Luzia Fabiana citou que, conforme a Receita Federal, é possível aumentar o total contabilizado.

“Então, digamos que estamos aquém daquilo que podemos. Mas ainda temos a segunda etapa com o período de arrecadação do IR. E é quando focamos na pessoa física e podemos fazer um comparativo da diminuição citada no início”, salientou a presidente do conselho.

O dinheiro é destinado especificamente a 14 entidades, que são inscritas e registradas no CMDCA e participaram dos editais de chamamento público realizado tanto em 2022 quanto nos anos anteriores.

“Entidades que trabalham com crianças e adolescentes, e nos diversos segmentos, como com deficiências, acolhimento, serviços de convivência… Atendemos um número bem grande de crianças com outros recursos, mas especificamente com o do FMDCA são mais 2,4 mil no município”, enfatizou Luzia Fabiana.

As entidades beneficiadas pelos recursos arrecadados são as seguintes:

Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente (Afipp);

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Presidente Prudente;

Associação Prudentina de Incentivo à Vida (Apiv);

Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos;

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga;

Casa do Aprendiz Cidadão (CAC);

Casa da Criança e Centro Social São José;

Casa da Sopa Francisco de Assis;

Centro Educacional Infantil Walter Figueiredo;

Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas – Lúmen Et Fides;

Serviço de Obras Sociais (SOS) de Presidente Prudente;

Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena;

Sociedade Civil Lar dos Meninos; e

Núcleo Tterê de Trabalho e Realização.

