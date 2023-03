Campanha do governo de SE possibilita participação do contribuinte no financiamento de projetos

É possível destinar até 6% do imposto devido ou da restituição para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. Imposto de Renda 2023: prazo para declaração vai de 15 de março a 31 de maio.

Uma campanha lançada nesta quarta-feira (29), pelo governador Fábio Mitidieri possibilita ao cidadão destinar até 6% do Imposto de Renda para financiar projetos para os Fundos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos do Idoso.

A destinação pode ser feita por todos que optarem pelo modelo completo da declaração do Imposto de Renda 2023. Dessa forma, o cidadão pode doar, do que tem a pagar ou a restituir, até 3% do valor para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou 3% para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. Para o contribuinte pessoa jurídica, a doação pode ser de até 1% do imposto devido ou que tenha direito a ser restituído.

Ainda segundo o governo, para participar, o contribuinte não necessita pagar nada a mais e a participação também não interfere na declaração. Na doação, o cálculo do imposto de renda não muda, mesmo que o contribuinte tenha imposto a pagar ou a restituir.

Veja como participar

Primeiro, o interessado deve baixar, na página da Receita Federal, o programa IRPF 2023, completar todos os campos com a identificação do contribuinte e preencher a declaração. O valor do imposto é calculado automaticamente pelo sistema.

Em seguida, no menu do lado esquerdo da declaração, clique em ‘Doações Diretamente na Declaração – ECA’ ou ‘Doações Diretamente na Declaração – Pessoa Idosa’. Depois, clique em ‘Novo”, no menu inferior direito. Vão aparecer três opções de fundos. Escolha a opção ‘Estadual’ e, na unidade da federação: ‘Sergipe’.

O valor a ser destinado, calculado pelo sistema, vai aparecer na tela e corresponde a 6% do imposto devido, no caso de pessoa física. Dentro deste limite, o contribuinte vai digitar o valor que ele deseja doar à Campanha Destinar e depois é só clicar em ‘OK.

Será emitido pelo programa um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) no valor escolhido para a destinação. Se houver imposto a pagar, dois Darfs serão gerados: um deles com o valor da destinação e o outro, com o saldo do imposto a ser pago pelo contribuinte.

O prazo para envio da Declaração de Imposto de Renda 2023 foi iniciado no último dia 15 e segue até 31 de maio.

