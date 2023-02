Alimentos, água, cestas básicas, leite, produtos de higiene, produtos de limpeza, colchões, roupas, fraldas, rações estão entre os itens arrecadados. Campanha em Araras arrecada mais de 10 toneladas de doações para vítimas das chuvas no litoral de SP

Prefeitura de Araras/Divulgação

Araras (SP) arrecadou mais de dez toneladas de doações entre alimentos e roupas para as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo.

Uma semana após o temporal que atingiu a região e causou deslizamentos de terra, as buscas por sobreviventes continuam e entram no sétimo dia neste sábado (25).

Segundo balanço do governo estadual, já foram registradas 57 mortes, sendo uma em Ubatuba e 56 em São Sebastião, cidade mais atingida pelas fortes chuvas.

Fábio Tito/g1

Arrecadação

A campanha de Araras realizada em parceria com a prefeitura, Câmara Municipal, Associação Separados para o Senhor Araras, Rotary Club de Araras Sul, Lions Club e Defesa Civil, começou na terça-feira (21).

Entre os itens arrecadados estão alimentos, água, cestas básicas, leite, produtos de higiene, produtos de limpeza, colchões, roupas, fraldas, rações, entre outras contribuições que irão ajudar as milhares de pessoas que ficaram desabrigadas após a tragédia.

As doações foram carregadas na manhã desta sexta-feira (24) com o auxílio de voluntários da Associação dos Veteranos do Tiro de Guerra e chegaram no início da tarde à capital, de onde serão encaminhadas para Boiçucanga, em São Sebastião (SP).

Cidades da região

Outras cidades da região também se solidarizaram com as vítimas do Litoral. Em Tambaú, Pirassununga, São Carlos e nas unidades do Sesi e do Senai, produtos estão sendo arrecadas e destinados às cidades atingidas.

