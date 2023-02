Campanha em São Carlos vai arrecadar donativos para ajudar vítimas da chuva no litoral de SP

Balanço do governo estadual aponta 44 mortes (43 em São Sebastião e uma em Ubatuba). Mais de 40 pessoas estão desaparecidas. Imagem da Prefeitura mostra estragos em São Sebastião

Sao Sebastiao City Hall / AFP

Uma campanha em São Carlos (SP) vai ajudar as vítimas da chuva em São Sebastião (SP) e outras regiões do Litoral Norte. Balanço do governo estadual aponta 44 mortes (43 em São Sebastião e uma em Ubatuba). O número desaparecidos não foi atualizado ainda, mas, mais cedo, estava em 49.

Em uma reunião na manhã desta terça-feira (21), a prefeitura definiu estratégias de ação e ajuda às vítimas das enchentes e inundações provocadas pelas fortes chuvas no fim de semana.

São Carlos faz campanha de doações para vítimas das chuvas a partir da quarta (22)

A partir desta quarta-feira (22), serão disponibilizados seis pontos de arrecadação de donativos:

Ginásio Milton Olaio Filho (Avenida Getúlio Vargas, 1353, Vila Lutfalla);

Fundação Educacional São Carlos (Rua São Sebastião, 28285, Vila Nery);

Estádio do Luisão (Rua Desembargador Júlio de Faria, 792, Boa Vista);

Tiro de Guerra (Rua Tiradentes, 592, Jardim Macarengo);

Ginásio do Santa Felícia (Rua Alberto Lanzoni, 180);

CEMEI Maria Alice Vaz de Macedo (Rua Hilário Martins Dias, 255, Cidade Aracy).

Solidariedade

Segundo o vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, neste momento a população atingida precisa de produtos de higiene pessoal e de limpeza (com destaque para água sanitária).

É um momento de solidariedade, de ajuda, que daremos início já porque a população de São Carlos sempre ajudou e, tenho absoluta certeza, não será diferente desta vez”, disse.

O secretário de Governo, Netto Donato, disse que sabe das dificuldades porque São Carlos também sofre com problemas causados pela enchente.

“É um momento triste, mas de solidariedade em que todos nós precisamos estar unidos para que a gente possa dar um pouco de conforto neste momento de muita dor e tristeza para o município de São Sebastião”, disse.

Região

Tragédia em São Sebastião: Voluntários organizando doações no Centro Esportivo do Jd. Britânia, em Caraguatatuba

Tiago Bezerra

A Prefeitura de Tambaú (SP) montou um ponto de arrecadações de doações que serão destinadas às vítimas da tragédia no Litoral Norte de São Paulo. Os donativos podem ser entregues na entrada do Recinto de Eventos, onde ocorre as festividades de carnaval.

Estão sendo arrecadados roupas em bom estado, materiais de limpeza, higiene, roupas de cama e banho.

