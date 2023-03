Campanha ‘Páscoa Solidária’ arrecada chocolates para mil crianças em Caracaraí, no Sul de RR

Doações podem ser feitas ao Instituto Moda é Viver até o dia 6 de abril. Iniciativa tem o apoio da Fundação Rede Amazônica. Ovos de Páscoas são itens tradicionais no período

Caíque Rodrigues/g1 RR

Uma campanha do projeto “A Moda é Viver” arrecada até o dia 6 de abril valores para comprar ovos de páscoa para crianças carentes em Caracaraí, no Sul de Roraima. A ação é feita pelo O Instituto “A Moda é Viver”, com apoio da Fundação Rede Amazônica (FRAM).

Este ano, a meta é atender mil crianças. Para ajudar contribuir, a pessoa interessada pode fazer um PIX de qualquer valor para o CNPJ 10.829.929/0001-81(Casa da Felicidade).

O apoio da FRAM à campanha “Páscoa Solidária” integra um conjunto de ações sociais do Grupo Rede Amazônica (GRAM), que busca apoiar iniciativas que fazem a diferença na comunidade

“Nós da FRAM buscamos ecoar na Amazônia como um todo, então encontrar projetos como esses é muito importante para atender os anseios da população local. A FRAM cumpre esse papel enquanto braço institucional do Grupo Rede Amazônica (GRAM) de impulsionar instituições que apoiam a comunidade”, explicou a diretora institucional da FRAM, Mariane Cavalcante.

Desde 2018 a campanha “Páscoa Solidária” já atendeu mais de 6 mil crianças.

Instituto A Moda é Viver

O Instituto “A Moda é Viver”, sediado em Caracaraí, foi o vencedor do Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado do Programa Pátria Voluntária do Governo Federal – Região Norte. Trabalha com a prevenção da depressão e suicídio de crianças e adolescentes com atividades de musicalização e esportiva, através de aulas de violão, canto, teclado, bateria, flauta doce, dança adolescente/infantil e jiu-jitsu.

As atividades do Instituto acontecem de segunda a sábado das 8h às 21h em Caracaraí. É uma entidade sem fins lucrativos e é reconhecida como Utilidade Pública Municipal e Estadual. Outras informações podem ser obtidas nos números (95) 99125-7834 ou (95) 99123-8305.

