Campanha troca cartelas vazias de medicamentos por cadeiras de rodas para entidades assistenciais na região de Presidente Prudente

Organização Não-Governamental (ONG) Rede Amor e Esperança já arrecadou sete toneladas do material e destinou dez cadeiras. Rede Amor e Esperança iniciou o projeto de coleta de medicamentos em 2019

O que você faz com a cartela de remédio quando os comprimidos acabam? Em Presidente Prudente (SP), a Organização Não-Governamental (ONG) Rede Amor e Esperança coleta esse material e arrecada cadeiras de rodas em troca. Até o momento, o projeto recebeu cerca de sete toneladas de cartelas e destinou dez cadeiras à entidades assistenciais da região.

Segundo o presidente da Rede Amor e Esperança, Eudes Elias da Silva, o projeto teve início em 2019, quando teve conhecimento da existência da campanha em outra região e trouxe a ideia para Presidente Prudente. Desde então, a ONG divulga o trabalho de coleta de cartelas de medicamentos vazias.

A cada três toneladas e meia do material, a Rede Amor e Esperança arrecadava uma cadeira de roda. Porém, nos últimos anos, o cenário melhorou. Com a nova empresa parceira, é possível conseguir de quatro a cinco doações do item com a mesma quantidade de cartelas.

De acordo com o presidente, assim que as cartelas são descartadas nos pontos de coleta, a ONG encaminha para a Cooperativa de Trabalhadores de Produtos Recicláveis de Presidente Prudente, a Cooperlix. No local, eles realizam a limpeza e prensagem dos materiais, com a ajuda de voluntários.

A última prensagem foi realizada neste domingo (12), na sede da cooperativa, onde foram prensados cinco fardos de cartelas, que pesam em média de uma tonelada e meia. Até o momento, a ONG possui dez fardos e faltam aproximadamente dois para completar o ciclo necessário.

“A expectativa é conseguir pelo menos cinco cadeiras com essa nova entrega. As cadeiras serão doadas para instituições de Prudente e também para cidades da região que participam com a gente do projeto. A última entrega, inclusive, que conseguimos três cadeiras, uma delas foi entregue para a associação Casa de Nazaré de Mirante do Paranapanema (SP). Como estamos conseguindo mais cadeiras, também podemos ajudar outras cidades”, afirmou Eudes.

A entrega das cadeiras de rodas às entidades assistenciais é feita de modo gratuito.

Eudes Elias da Silva é presidente da ONG Rede Amor e Esperança e atua como voluntário

Projeto ambiental com efeitos sociais

Conforme informações do presidente, um dos focos principais do projeto é realizar o descarte correto das cartelas de medicamentos, visto que as mesmas não possuem valor comercial para as empresas de reciclagem comum.

“A gente consegue, na forma de logística reversa, dar o descarte correto deste resíduo e ainda ajudar quem precisa com esse resíduo que seria jogado no lixo que iriam parar em aterros sanitários”, ressalta Silva.

Após a prensagem, os materiais são processados e transformados em uma espécie de pó fino. Desse processo, é separado o plástico do alumínio, que são os materiais que compõem as cartelas. Com isso, são destinados a indústria como forma de matéria-prima para a confecção de novos itens.

“É separado o PVC [Polímero de Adição Policloreto de Vinila] do alumínio. O PVC é transformado em produtos de construção civil, como acabamentos de rodapé, batentes, portas. O alumínio é devolvido como forma de alumínio mesmo para a indústria. Portanto, a importância é essa, retirar dos aterros sanitários e dar o descarte correto. Consequentemente, conseguimos as cadeiras de rodas que são destinadas a instituições e pessoas que não teriam condições de adquiri-las”, afirmou.

Devido ao custo alto da operação, poucas empresas no Brasil realizam essa reciclagem não convencional, segundo o presidente da ONG. O material, se não reciclado, leva cerca de 300 a 400 anos para se decompor na natureza.

Cartelas de medicamentos arrecadadas são prensadas e destinadas a troca de cadeiras de roda

Pontos de coleta

Em Presidente Prudente, há dois pontos de coleta. O interessado pode descartar as cartelas em um plano de saúde privado, localizado na Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 3.295, e no Paço Municipal, na parte inferior do prédio, próximo ao setor de protocolo, também na Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 1.200.

Para os moradores de outras cidades da região do Oeste Paulista, é necessário procurar a Prefeitura local para obter informações sobre o descarte.

O presidente ainda orienta que é necessário encaminhar as cartelas vazias, sem medicamentos e sem outros itens misturados, como tampinhas, por exemplo. Estes outros itens recicláveis podem ser destinados para a reciclagem convencional.

A Rede Amor e Esperança também aceita novos voluntários. Os interessados podem entrar em contato com o presidente da ONG, Eudes Elias da Silva, através do telefone (18) 99690-8385.

Cartelas de remédios são prensadas e destinadas a empresas como matéria-prima

Cadeiras de rodas são doadas a entidades assistenciais

